WP woocommerce

Добрый день ув.фрилансеры, на существующий магазин работающий на системе из темы, необходимо разработать модуль, который будет добавлять в корзину строку для ввода промо-кода, введя промокод отправляется запрос по rest-api, который вернет числовое значение количества баллов доступных для списания, применить к цене в корзине эти баллы, и отправить опять же по тому же рест-апи запрос о списании баллов. Такая задача в кратце. Прошу откликнуться веб-разработчиков которые специализируются на работе с вп в частности с вукомерс или способными написать приложение(плагин, виджет хз как это называется в вп). Оплата по факту выполнения и демонстрации в вашей системе.