Модуль вывода товара для Opencart 2.1.0.2

Привет всем! Ищу программиста, хорошо знакомого с CS-Cart. У меня сейчас версия 4.2.3 и под неё был написан add-on теперь мне нужно всё это довести до версии 4.6.1, включая add-on. Проект будет развиваться дальше, так ...
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Здравствуйте, требуется написать модуль вывода полной информации о товаре на главной для Opencart. По сути нужно полностью перенести страницу товара на главную в виде модуля с сохранением всей работоспособности (магазин-одностраничник, отсюда такая необходимость), а также работоспособности других модулей (в частности, изображения для опций). Крайний срок - завтра
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