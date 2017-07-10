Нужен программист со знанием CS-Cart

Привет всем! Ищу программиста, хорошо знакомого с CS-Cart. У меня сейчас версия 4.2.3 и под неё был написан add-on теперь мне нужно всё это довести до версии 4.6.1, включая add-on. Проект будет развиваться дальше, так как функционала не хватает. Но приоритет - довести до ума мой магазин, что бы его запустить . Оплата по факту проделанной работы. Предпочитаю работать с ребятами из Украины, Белоруссии и России, но не ограничиваюсь этим. Кому интересно, пишите свой скайп, подробно объясню всё задание и обсудим стоимость работы.