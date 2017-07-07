Доработка сайта на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки129 просмотров
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Привет. 

В очень сжатые сроки (в воскресенье должно быть готово) необходимо выполнить следующую работу:

1. Есть сайт 1 - 4elovekdom.ru (лэндинг, на wordpress)

2. Есть сайт 2 - proekt-4elovekdom.ru (лэндинг, на platformalp)

С сайта 2 на сайт 1 необходимо перенести готовые блоки с отзывами. Всего 11 штук. В перенесенных блоках с сайта 2 на сайт 1 адаптировать шрифты под сайт 1. Подробное ТЗ скину тому, с кем будем работать. 

Дополнительно будет 1-2 небольшие доработки на сайте 1.

Жду предложений. Повторюсь, работу надо сделать быстро. В воскресенье всё должно быть готово, в понедельник запуск.

WordPressДоработка сайта на WordPress
6 лет назад
kolomietsdv
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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