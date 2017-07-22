Drupal. Качественно исправить баги,оптимизировать,настроить живой сайт

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки137 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен уверенный, опытный и надёжный исполнитель по Друпал.

На сайте постоянно присутствуют некоторые проблемы - как то:

1. "Плывет" макет. 

2. Слетели счётчики. 

3. Не работают некоторые плагины из-за конфликта версий. 

4. Иногда накладываются друг на друга некоторые рекламные блоки. 

5. Есть проблема с переклюением на мобильную версию сайта и наоборот.

6. Сайт часто критически поднагружает сервер. 

7. Нужно максимально обновить и оптимизировать версию Друпала. 

Нужно устранить все эти проблемы с гарантией и поддержкой. 

Условия оплаты - только после выполнения заказа. 

Drupal
6 лет назад
dxdt
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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