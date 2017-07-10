Установка регистрации пульсовой волны

Веб-программированиеЗакрытнет заявок109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Установка регистрации пульсовой волны и передачи полученных данных в компьютер через порт звуковой карты либо через USB-порт

Цель:

Снять показания пульса человека и перенести их на компьютер для дальнейшей обработки

Требования: 

- Установка должна регистрировать пульсовую волну оптическим методом; 

- Датчик пульсовой волны должен быть пригоден для регистрации пульса на запястье; 

- Установка должна осуществлять усиление, фильтрацию и необходимые компенсации сигнала пульсовой волны с целью минимизации погрешностей связанных с недостатками оптического метода измерения; 

- Частота опроса оптического датчика должна быть достаточной для работы без потери данных; 

- Установка должна передавать сигнал пульсовой волны с характеристиками достаточными для дальнейшей работы с сигналом (на компьютере, в ПО DASYLab или LabVIEW, данные будут обрабатываться, делиться на диапазоны, преобразовываться через БПФ, будут выбираться максимумы и минимумы частот и т.п.); 

- Установка должна регистрировать пульсовую волну и передавать данные в режиме реального времени; 

- Установка должна пройти верификацию данных с помощью одного из существующих аналогов (пульсометр и т.п.). 

Результат: 

- Список комплектующих для приобретения, желательно со ссылками на магазины, где их можно купить 

- Инструкция по сборке комплектующих 

- Софт, который нужно будет зашить в контроллер 

- Инструкция по установке софта 

Пожалуйста, указывайте в откликах примеры работ из портфолио, сроки, стоимость, а также контактную информацию.

6 лет назад
MartinSh
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад