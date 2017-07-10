Установка регистрации пульсовой волны и передачи полученных данных в компьютер через порт звуковой карты либо через USB-порт

Цель:

Снять показания пульса человека и перенести их на компьютер для дальнейшей обработки

Требования:

- Установка должна регистрировать пульсовую волну оптическим методом;

- Датчик пульсовой волны должен быть пригоден для регистрации пульса на запястье;

- Установка должна осуществлять усиление, фильтрацию и необходимые компенсации сигнала пульсовой волны с целью минимизации погрешностей связанных с недостатками оптического метода измерения;

- Частота опроса оптического датчика должна быть достаточной для работы без потери данных;

- Установка должна передавать сигнал пульсовой волны с характеристиками достаточными для дальнейшей работы с сигналом (на компьютере, в ПО DASYLab или LabVIEW, данные будут обрабатываться, делиться на диапазоны, преобразовываться через БПФ, будут выбираться максимумы и минимумы частот и т.п.);

- Установка должна регистрировать пульсовую волну и передавать данные в режиме реального времени;

- Установка должна пройти верификацию данных с помощью одного из существующих аналогов (пульсометр и т.п.).

Результат:

- Список комплектующих для приобретения, желательно со ссылками на магазины, где их можно купить

- Инструкция по сборке комплектующих

- Софт, который нужно будет зашить в контроллер

- Инструкция по установке софта

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