Отправка сообщения facebook

Всем привет! Надо сделать модуль выбора города, то есть есть страницы [url=http://k-systemy.ru/norilsk]http://k-systemy.ru/norilsk[/url] и чтоб человек если заходит с Норильска, то ему подгружается блок - Ваш город Норильск? Или выберите другой город и если не Норильск! Сайт на платформе ...