Отправка сообщения facebook

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен скрипт на php, который будет отправлять личное сообщение пользователю facebook.

6 лет назад
dmitriyButeiko
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка и внедрение модуля на сайт

    Всем привет! Надо сделать модуль выбора города, то есть есть страницы [url=http://k-systemy.ru/norilsk]http://k-systemy.ru/norilsk[/url] и чтоб человек если заходит с Норильска, то ему подгружается блок - Ваш город Норильск? Или выберите другой город и если не Норильск! Сайт на платформе ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Drupal. Качественно исправить баги,оптимизировать,настроить живой сайт

    $100

    Нужен уверенный, опытный и надёжный исполнитель по Друпал. На сайте постоянно присутствуют некоторые проблемы - как то: 1. "Плывет" макет.  2. Слетели счётчики.  3. Не работают некоторые плагины из-за конфликта версий.  4. Иногда накладываются друг на друга некоторые рекламные блоки.  5. Есть ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт с личным кабинетом

    Требуется программист для реализации сайта с личным кабинетом (дизайн и верстка с нас).  Сайт под один интересный проект в сфере красоты и здоровья. Можно наверное его так же отнести и к инфобизнесу в какой-то мере.  Проект с ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки сайта на Magento

    Программные доработки по сайту  1. В карточке сайта убрать все заголовки и оставить только Н1:  2. Реализовать ответ системы управления Last-Modified и If-Modified-Since  3. Убрать ссылки на страницы без контента 4. ...

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программист на внедрение ТЗ на SEO-оптимизацию сайта

    $240

    [b]Дано: [/b] Техническое задание на SEO-оптимизацию сайта (уже разработано). И прикладывается к задаче. CMS система сайта Joomla 3. [b]Требования: [/b] Требуется внедрить техническое задание на SEO-оптимизацию уже существующего сайта. Внимательно проверить результат выполнения своей работы, чтобы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка парсера

    Добрый день Необходимо разработать парсер, который будет обрабатывать входящие письма от определённого адресата (от одного) и по определённым условиям (условия связаны с текстом письма) переходить по ссылке, ставить чекбокс и нажимать кнопку Accept. Предлагайте стоимость и сроки

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Чатбот через API Вконтакте

    Необходимо написать несложного чатбот помощника через АПИ вконтакте. Так же он будет увязан с Битрикс24.  Пишите у кого есть наработки и опыт работы с чатботами через Вк – опишу более подробно задачу

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Восстановить сайт из web.archive

    Есть домен, требуется восстановить сайт из web.archive . Убрать лишний код, какие то упоминание о web.archive , внешние ссылки сделать дофоллоу. И предоставить мне готовые html страницы. По срокам не тороплю.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад