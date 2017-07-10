Нужно подправить на modx форму отправки и на главной блок с ссылками

Здравствуйте, не работает форма отправки (formata.ru)

Верхняя ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ отправляет нормально, но там неработает форма СООБЩЕНИЕ

Плюс нужно сделать чтобы при неверном заполнении, выделялись формы, где именно ошибка и в какой форме, а не как щас: увидишь сообщение на английском , а потом нужно зайти в отправку и после этого покажет что неверно заполнено

Нижняя форма вообще не отправляет сообщения. Просьба подправить

Так же на главной в этом месте: http://joxi.ru/82QMGD3T1w6kb2 ссылки не проставляются внутренние... Подправить