Нужно подправить на modx форму отправки и на главной блок с ссылками

Веб-программированиеЗавершен4 заявки145 просмотров
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Здравствуйте, не работает форма отправки (formata.ru)

Верхняя ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ отправляет нормально, но там неработает форма СООБЩЕНИЕ

Плюс нужно сделать чтобы при неверном заполнении, выделялись формы, где именно ошибка и в какой форме, а не как щас: увидишь сообщение на английском , а потом нужно зайти в отправку и после этого покажет что неверно заполнено

Нижняя форма вообще не отправляет сообщения. Просьба подправить

Так же на главной в этом месте: http://joxi.ru/82QMGD3T1w6kb2 ссылки не проставляются внутренние... Подправить

MODX
6 лет назад
bavard1992
Руслан 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dependable
Виталий 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$5
1 день
Спасибо все окей! Очень рекомендую, все было сделано четко и качественно!
рекомендую