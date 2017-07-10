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Нужно подправить на modx форму отправки и на главной блок с ссылками
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Здравствуйте, не работает форма отправки (formata.ru)
Верхняя ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ отправляет нормально, но там неработает форма СООБЩЕНИЕ
Плюс нужно сделать чтобы при неверном заполнении, выделялись формы, где именно ошибка и в какой форме, а не как щас: увидишь сообщение на английском , а потом нужно зайти в отправку и после этого покажет что неверно заполнено
Нижняя форма вообще не отправляет сообщения. Просьба подправить
Так же на главной в этом месте: http://joxi.ru/82QMGD3T1w6kb2 ссылки не проставляются внутренние... Подправить
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