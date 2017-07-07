Работа с CallbackHunter

У клиента установлен CBH v 7.0.Сейчас если при общении на сайте в чате CBH, клиент уходит с сайта и ему приходит ответ, то клиенту

приходит сообщение на телефон от CBH, что ему ответили в чате. CBH

установлен больше чем на 10 сайтов.

Задача: Нужно сделать так, чтобы имя отправителя в сообщение было не CBH, а от определенного

отправителя. Клиент хочет сделать все через сторонний сервис смс -

smstraffic.ru. Заказчик хочет иметь что-то вроде виджета в котором он

сможет прописать, а в будущем менять соответствие названий сайтов и имен

отправителей.

Например: Сайт 1 = Имя Отправителя 1, Сайт 2 = Имя Отправителя 2 и тд...