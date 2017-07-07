Необходимо создать интернет-площадку

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок185 просмотров
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Необходимо создать интернет-площадку 

ТЗ прикрепил 

От Вас: 

-опыт по данному направлению 

-примеры, если есть 

-примерная цена (от и до) – понятное дело, что точную цену скажите после обсуждения 

т3 в приложение от вас жду сроки и бюджет и ваши контакты для обшения в скайпе голосом 

6 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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