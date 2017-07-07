Нужен уверенный, опытный и надёжный исполнитель по Друпал. На сайте постоянно присутствуют некоторые проблемы - как то: 1. "Плывет" макет. 2. Слетели счётчики. 3. Не работают некоторые плагины из-за конфликта версий. 4. Иногда накладываются друг на друга некоторые рекламные блоки. 5. Есть ...
Создать функционал на сайте для получения товаров с API aliexpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Если кратко:
1) Необходимо добавить на сайт CMS OpenCart в админку поле для указания ссылки на товар или на раздел с товарами с сайта https://ru.aliexpress.com. Товары, отзывы к товару, опции товара, описание, изображения и т.д. должны отображаться на сайте, цена с наценкой на выбор процентная или абсолютная.
2) Если это невозможно, можно предварительно грузить в таблицу, а из нее на сайт, но всё это автоматически.
3) Раз в неделю все товары должны обновлять свою цену и наличие.
Интересует стоимость обоих вариантов и отдельно стоимость обновления цен и наличия.
Посмотреть API: (нужна регистрация) https://portals.aliexpress.com/help/help_center_API.html?spm=a2g01.8078014.0.0.Y9sC14
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