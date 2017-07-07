Создать функционал на сайте для получения товаров с API aliexpress

Добрый день! Если кратко:

1) Необходимо добавить на сайт CMS OpenCart в админку поле для указания ссылки на товар или на раздел с товарами с сайта https://ru.aliexpress.com. Товары, отзывы к товару, опции товара, описание, изображения и т.д. должны отображаться на сайте, цена с наценкой на выбор процентная или абсолютная.

2) Если это невозможно, можно предварительно грузить в таблицу, а из нее на сайт, но всё это автоматически.

3) Раз в неделю все товары должны обновлять свою цену и наличие.

Интересует стоимость обоих вариантов и отдельно стоимость обновления цен и наличия.

Посмотреть API: (нужна регистрация) https://portals.aliexpress.com/help/help_center_API.html?spm=a2g01.8078014.0.0.Y9sC14