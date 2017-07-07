Форма заказа такси Яндекс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка137 просмотров
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Необходимо создать форму заказа, которая будет работать  через taximeter.yandex.ru/ испльзуя API

Указыватйе стоимость работ и сроки, пожалуйста.

6 лет назад
ukrinternet
Евгений 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад