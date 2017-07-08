Доработка интерактивной карты

Нужен уверенный, опытный и надёжный исполнитель по Друпал. На сайте постоянно присутствуют некоторые проблемы - как то: 1. "Плывет" макет. 2. Слетели счётчики. 3. Не работают некоторые плагины из-за конфликта версий. 4. Иногда накладываются друг на друга некоторые рекламные блоки. 5. Есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек для доработки карты на плагине jQuery.
Необходимо:
1. Добавить на карту метки с названиями регионов;
2. Оставить выделение областей карты при наведении только определенных регионов.
3. Добавить возможность наведения курсора на всплывающее окно.
4. Добавить ссылки во всплывающее окно.
Документация к плагину тут https://jqvmap.com/
Оплата по договоренности. Пишите пожалуйста срок и стоимость.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Установка регистрации пульсовой волны и передачи полученных данных в компьютер через порт звуковой карты либо через USB-порт Цель: Снять показания пульса человека и перенести их на компьютер для дальнейшей обработки Требования: - Установка должна регистрировать пульсовую волну оптическим методом; - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется программист для реализации сайта с личным кабинетом (дизайн и верстка с нас). Сайт под один интересный проект в сфере красоты и здоровья. Можно наверное его так же отнести и к инфобизнесу в какой-то мере. Проект с ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет всем! Ищу программиста, хорошо знакомого с CS-Cart. У меня сейчас версия 4.2.3 и под неё был написан add-on теперь мне нужно всё это довести до версии 4.6.1, включая add-on. Проект будет развиваться дальше, так ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, не работает форма отправки (formata.ru) Верхняя ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ отправляет нормально, но там неработает форма СООБЩЕНИЕ Плюс нужно сделать чтобы при неверном заполнении, выделялись формы, где именно ошибка и в какой форме, а не как щас: увидишь ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
ТзВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
У клиента установлен CBH v 7.0.Сейчас если при общении на сайте в чате CBH, клиент уходит с сайта и ему приходит ответ, то клиенту приходит сообщение на телефон от CBH, что ему ответили в чате. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Привет. В очень сжатые сроки (в воскресенье должно быть готово) необходимо выполнить следующую работу: 1. Есть сайт 1 - 4elovekdom.ru (лэндинг, на wordpress) 2. Есть сайт 2 - proekt-4elovekdom.ru (лэндинг, на platformalp) С сайта 2 на сайт 1 необходимо ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен скрипт на php, который будет отправлять личное сообщение пользователю facebook.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $240
[b]Дано: [/b] Техническое задание на SEO-оптимизацию сайта (уже разработано). И прикладывается к задаче. CMS система сайта Joomla 3. [b]Требования: [/b] Требуется внедрить техническое задание на SEO-оптимизацию уже существующего сайта. Внимательно проверить результат выполнения своей работы, чтобы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад