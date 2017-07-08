Доработка интерактивной карты

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек для доработки карты на плагине jQuery.  

  Необходимо:

1. Добавить на карту метки с названиями регионов;

2. Оставить выделение областей карты при наведении только определенных регионов.  

3. Добавить возможность наведения курсора на всплывающее окно.

4. Добавить ссылки во всплывающее окно.

  Документация к плагину тут https://jqvmap.com/

Оплата по договоренности. Пишите пожалуйста срок и стоимость.

6 лет назад
valek-i
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад