Написать функцию на JavaScript для отрисовки меню

Установка регистрации пульсовой волны и передачи полученных данных в компьютер через порт звуковой карты либо через USB-порт Цель: Снять показания пульса человека и перенести их на компьютер для дальнейшей обработки Требования: - Установка должна регистрировать пульсовую волну оптическим методом; - ...
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Необходимо написать функцию на чистом JS, которая на вход будет получать валидные данные в формате Nested Sets (массив с объектами, у которых поля: left, right, category) и выведет меню используя html теги
- и
- .
Только чистый Javascript, никаких библиотек, фреймворков и прочего.
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