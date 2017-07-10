Написать функцию на JavaScript для отрисовки меню

Веб-программированиеЗавершен5 заявок182 просмотра
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Необходимо написать функцию на чистом JS, которая на вход будет получать валидные данные в формате Nested Sets (массив с объектами, у которых поля: left, right, category) и выведет меню используя html теги

    и

  • Только чистый Javascript, никаких библиотек, фреймворков и прочего.

Javascript
6 лет назад
KAMEHb
Иван 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
dependable
Виталий 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$15
1 день
Все сделано хорошо. Виталий выполнил задачу в срок и за умеренную плату. По ходу дела задавал уточняющие вопросы и исправил пару строчек кода в соответствии с пожеланиями. Рекомендую к сотрудничеству.
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