Установить сертификат SSL на сайт

Веб-программированиеЗавершен5 заявок204 просмотра
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Сайт работает на сервере Ubuntu, подключиться нужно будет через SSH.

Сервер Apache.

Есть общая инструкция на английском: https://knowledgebase.xtrf.eu/display/XTRFHelp/SSL+Certificate+Installation

6 лет назад
Velior
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dirol2d
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$50
2 дня
Дмитрий взялся за нетривиальную задачу, на которую было совсем немного других заявок, и не отступился перед лицом сложностей, даже после того как первоначально все оказалось сложнее, чем он полагал. Знание Linux на высоком уровне. Коммуникацией и всем остальным я тоже остался доволен.
Чёткое задание, всегда на связи, оплата своевременно - отличный заказчик! :-)