Мониторинг обменных пунктов

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Заказчик хочет сайт аналогичный данному:

https://www.bestchange.ru

(в другом дизайнерском решении)

Есть два варианта реализации:

1) Сделать полный постоянно обновляющийся парсер

2) Сделать такую систему самостоятельно, которая будет мониторить обменные пункты и сводить в целое.

Спасибо заранее за Ваши предложения!

6 лет назад
IS2007
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад