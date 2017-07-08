Создать приложение для вк

По функционалу :

1. Проверять с некоторой периодичностью есть ли новые записи на стене заданной группы и делает их репост на стену пользователю (который установил себе это приложение).

2. Проверять с некоторой периодичностью список статей (или чего бы там ни было) на сайте и делать репост одной из них на стену пользователю (который установил себе это приложение).

Особенности приложения :

1. Приложение могут себе установить несколько пользователей.

2. Приложение может проверять стены нескольких групп (пока будет только одна).

3. Если на стене группы несколько новых записей, то желательна настройка для скольких из них делать репост.

4. Т.к. с сайта делаются репосты не только самых свежих статей, а вообще любых (из тех, что есть в списке на заданной странице), то необходимо делать репост тех, которых ещё не делали сегодня (или на этой неделе) – желательна настройка периода.

Это приложение необходимо для админа сайта akenoo.ru, который сейчас делает репосты вручную, что отнимает время.

Группа, стену которой нужно проверять: https://vk.com/akenooru

Страница сайта, которую нужно проверять: http://akenoo.ru/kupon/– здесь список акций, которые нужно репостить себе на стену (предположим, 5 в день).