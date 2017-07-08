Создать приложение для вк

Привет всем! Ищу программиста, хорошо знакомого с CS-Cart. У меня сейчас версия 4.2.3 и под неё был написан add-on теперь мне нужно всё это довести до версии 4.6.1, включая add-on. Проект будет развиваться дальше, так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По функционалу :
1. Проверять с некоторой периодичностью есть ли новые записи на стене заданной группы и делает их репост на стену пользователю (который установил себе это приложение).
2. Проверять с некоторой периодичностью список статей (или чего бы там ни было) на сайте и делать репост одной из них на стену пользователю (который установил себе это приложение).
Особенности приложения :
1. Приложение могут себе установить несколько пользователей.
2. Приложение может проверять стены нескольких групп (пока будет только одна).
3. Если на стене группы несколько новых записей, то желательна настройка для скольких из них делать репост.
4. Т.к. с сайта делаются репосты не только самых свежих статей, а вообще любых (из тех, что есть в списке на заданной странице), то необходимо делать репост тех, которых ещё не делали сегодня (или на этой неделе) – желательна настройка периода.
Это приложение необходимо для админа сайта akenoo.ru, который сейчас делает репосты вручную, что отнимает время.
Группа, стену которой нужно проверять: https://vk.com/akenooru
Страница сайта, которую нужно проверять: http://akenoo.ru/kupon/– здесь список акций, которые нужно репостить себе на стену (предположим, 5 в день).
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Если кратко: 1) Необходимо добавить на сайт CMS OpenCart в админку поле для указания ссылки на товар или на раздел с товарами с сайта https://ru.aliexpress.com. Товары, отзывы к товару, опции товара, описание, изображения и т.д. должны ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен человек для доработки карты на плагине jQuery. Необходимо: 1. Добавить на карту метки с названиями регионов; 2. Оставить выделение областей карты при наведении только определенных регионов. 3. Добавить возможность наведения курсора на всплывающее окно. 4. Добавить ссылки во ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Заказчик хочет сайт аналогичный данному: https://www.bestchange.ru (в другом дизайнерском решении) Есть два варианта реализации: 1) Сделать полный постоянно обновляющийся парсер 2) Сделать такую систему самостоятельно, которая будет мониторить обменные пункты и сводить в целое. Спасибо заранее за Ваши предложения!Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать функцию на чистом JS, которая на вход будет получать валидные данные в формате Nested Sets (массив с объектами, у которых поля: left, right, category) и выведет меню используя html теги и . Только ...Завершен6 лет назад
Нужен парсер Яндекс.Вордстат на PHPЗавершен6 лет назад
Сайт работает на сервере Ubuntu, подключиться нужно будет через SSH. Сервер Apache. Есть общая инструкция на английском: https://knowledgebase.xtrf.eu/display/XTRFHelp/SSL+Certificate+InstallationЗавершен6 лет назад
Необходимо создать форму заказа, которая будет работать через taximeter.yandex.ru/ испльзуя API Указыватйе стоимость работ и сроки, пожалуйста.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
У клиента установлен CBH v 7.0.Сейчас если при общении на сайте в чате CBH, клиент уходит с сайта и ему приходит ответ, то клиенту приходит сообщение на телефон от CBH, что ему ответили в чате. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Привет. В очень сжатые сроки (в воскресенье должно быть готово) необходимо выполнить следующую работу: 1. Есть сайт 1 - 4elovekdom.ru (лэндинг, на wordpress) 2. Есть сайт 2 - proekt-4elovekdom.ru (лэндинг, на platformalp) С сайта 2 на сайт 1 необходимо ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад