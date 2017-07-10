Доработка проекта на Modx Revo

$80
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки205 просмотров
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1. Привести верстку http://bitrix.autobee.ru/air-conditioning/ данной страницы в соответсвии с макетами, у каждой страницы будут свои фильтры. куплен фильтр https://modstore.pro/packages/ecommerce/msearch2

2. http://bitrix.autobee.ru/siding/vinyl-siding/#66-1646 нужно чтоб при переключении http://skrinshoter.ru/s/070717/5yLFxB9f?a менялось цена https://modstore.pro/packages/ecommerce/msoptionsprice2

3. добавить товар по XLS  

4. Настроить перелинковку чтоб вела в нужные разделы напишу. 

5. Ускорить до 90 по Pagespeed

MODX
6 лет назад
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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