Доработка проекта на Modx Revo

Необходимо создать интернет-площадку ТЗ прикрепил От Вас: -опыт по данному направлению -примеры, если есть -примерная цена (от и до) – понятное дело, что точную цену скажите после обсуждения т3 в приложение от вас жду сроки и бюджет и ваши контакты для ...