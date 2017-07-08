Создание приложения под ios и android.

1. Привести верстку [url=http://bitrix.autobee.ru/air-conditioning/]http://bitrix.autobee.ru/air-conditioning/[/url] данной страницы в соответсвии с макетами, у каждой страницы будут свои фильтры. куплен фильтр https://modstore.pro/packages/ecommerce/msearch2 2. [url=http://bitrix.autobee.ru/siding/vinyl-siding/#66-1646]http://bitrix.autobee.ru/siding/vinyl-siding/#66-1646[/url] нужно чтоб при переключении http://skrinshoter.ru/s/070717/5yLFxB9f?a менялось цена https://modstore.pro/packages/ecommerce/msoptionsprice2 3. добавить товар по XLS 4. Настроить перелинковку чтоб вела в нужные разделы напишу. 5. Ускорить до 90 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небходимо создать мобильное приложение под платформы ios и android. Более подробную информацию о проекте сообщу в переписке.
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