Внести правки в lending

Веб-программированиеЗавершен8 заявок189 просмотров
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Внести правки в lending, изменить два блока. Пишите сроки и цену

6 лет назад
Slunko
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kuzmenko481
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель, выполнил все поставленные задачи. Рекомендую!
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