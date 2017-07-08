Доработка сайта joomla

ищу специалистов по joomla!

Есть проект под вид соц сети и в нем требуются доработки или создание новых компонентов

Ищу ответственных и с опытом работы с такими сайтами

Присылайте свои проекты и опишите Ваш опыт подходящим кандидатурам будут задания индивидуальные по проекту.

Коротко о проекте:

Пользователи регистрируются по компоненту JomSocial

Рассылка идет через AcyMailing

Реализация товарной продукции идет через ZOO

Потребуются доработки под вид:

Аукционов

Групповой рассылки.

Корректное ведение банка и т.д

Все кто заинтересовались пишите скайпы обсудим

Без предоплат!