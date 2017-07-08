Необходимо создать сайт визитку и продвинуть его. Также от исполнителя желательна помощь в регистрации домена, хостинг и все, что еще нужно для того, чтобы сайт работал.

Интересует цена за данную работу., сроки выполнения.

И если что то нужно конкретно указать спрашивайте. Я примерно понимаю, что хочу видеть, но что нужно писать здесь не знаю.