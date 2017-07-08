В работающий на Друпале сайт внести изменения

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка103 просмотра
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Интернет магазин выполнен на Друпале.  

Реализована интеграция со СДЭКом  https://www.cdek.ru/clients/integrator.html

Необходимо внести изменения в модуль интеграции: 

1. Поменять значение передаваемых ТЭГов (сменились реквизиты – надо передавать другие данные) 

2. Актуализировать обновление статусов 

3. Отключить возможность оплаты заказа через робокассу 

Также в случае невысокой трудоемкости (доделки из серии желательно но не крайне необходимо): 

4. Реализовать возможность вручную запрещать отгрузку на некоторые из ПВЗ СДЭКа (список загружается от курьерской службы в модуле интеграции) 

5. Дополнить существующие статусы заказа 4мя дополнительными 

Прошу изначально примерно указать порядок стоимости за обязательный (№1,2,3) объем работ, а также сроки выполнения данных работ с учетом предыдущего опыта. 

6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад