В работающий на Друпале сайт внести изменения

Проект на .NET +Angular JS. Необходимо после оплаты - чтобы в аналитике были видны данные о транзакции, сумме и еще 2 условия (код могу предоставить). Но необходимо, чтобы этого кода не было, когда человек обновляет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин выполнен на Друпале.
Реализована интеграция со СДЭКом https://www.cdek.ru/clients/integrator.html
Необходимо внести изменения в модуль интеграции:
1. Поменять значение передаваемых ТЭГов (сменились реквизиты – надо передавать другие данные)
2. Актуализировать обновление статусов
3. Отключить возможность оплаты заказа через робокассу
Также в случае невысокой трудоемкости (доделки из серии желательно но не крайне необходимо):
4. Реализовать возможность вручную запрещать отгрузку на некоторые из ПВЗ СДЭКа (список загружается от курьерской службы в модуле интеграции)
5. Дополнить существующие статусы заказа 4мя дополнительными
Прошу изначально примерно указать порядок стоимости за обязательный (№1,2,3) объем работ, а также сроки выполнения данных работ с учетом предыдущего опыта.
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