Подключить расширенная электронну торговлю

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка141 просмотр
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Проект на .NET +Angular JS. Необходимо после оплаты - чтобы в аналитике были видны данные о транзакции, сумме и еще 2 условия (код могу предоставить). Но необходимо, чтобы этого кода не было, когда человек обновляет страницу или не произвел оплату

6 лет назад
dima_yatsenko92
Дмитрий 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад