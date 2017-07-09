Мобильный прилипающий блок

Веб-программированиеЗавершен1 заявка102 просмотра
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Нужен код что бы выводить залипающий внизу экрана блок с возможностью закрыть чтобы втыкать в него код РСЯ. пример на мобильном: http://puziko.online/beremennost/info/poterya-vesa.html код буду выводить для мобильников по средствам WP плагина.

только для вертикальных мобильных

куки добавить, чтоб каждый раз пользователю не показывать блок.

Пишите сроки и цены.

6 лет назад
nc2009
Петр 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
serejatoje
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
онлайн
6 лет назад
$12
1 день
Работой Сергея доволен как слон =)
Петр отличный заказчик, хорошо поработали, оплата за проект моментальная. Мои наилучшие рекомендации!
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