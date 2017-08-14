Доделать сайт (html+css)

Доделать рабочий сайт- platinum.fit , макет прикреплен в джепег,( в psd макет тоже есть.)

1-адрес больше-.+владивосток.+ владивосток дописать на адрес в футер.

2.исправить надпись- "записаться на груповую тренировку,и с инструктором".

3.график занятий- жирный шрифт.

4.картинка с людьми больше .

5. прайс дописать в хедер – картинка на модальное окно. (поверх всего открывается)

6. график, прайс итд. больше размер.

7.текст описания как на фарпосте- заменить с пробелами и отступами. +жирный

8. фотки только с фарпоста в последовательности.

9. стрелочки на карусели сделать. точки убрать.

10. соцсети: только.- фейсбук, инста. одноклассники,вк. справого бока

11. шрифт белый на футере.

сроки- 1 день, все подробности по скайпу