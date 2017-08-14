Доделать сайт (html+css)

Веб-программированиеЗавершен3 заявки197 просмотров
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Доделать рабочий сайт- platinum.fit , макет прикреплен в джепег,( в psd макет тоже есть.) 

1-адрес больше-.+владивосток.+ владивосток дописать на адрес в футер. 

2.исправить надпись- "записаться на груповую тренировку,и с инструктором". 

3.график занятий- жирный шрифт. 

4.картинка с людьми больше . 

5. прайс дописать в хедер – картинка на модальное окно. (поверх всего открывается) 

6. график, прайс итд. больше размер. 

7.текст описания как на фарпосте- заменить с пробелами и отступами. +жирный 

8. фотки только с фарпоста в последовательности. 

9. стрелочки на карусели сделать. точки убрать. 

10. соцсети: только.- фейсбук, инста. одноклассники,вк. справого бока 

11. шрифт белый на футере. 

сроки- 1 день, все подробности по скайпу 

HTMLCSS
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
jekislava
Вячеслав 
28 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$14
1 день
Рад Был Сотрудничеству !
После выполнения заказа, начал игнорировать сообщения. Оплату не произвел.
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