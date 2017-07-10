Напиcать скpипт paботающий с Amazon Mechanical Turk API

Привет! Нужно довести до ума сайт [url=http://sardonyx.pro/]sardonyx.pro/[/url] 1. На телефоне все криво, нужно выровнять все. 2. Чуть увеличить шрифты и сделать их читаемыми (заголовки не трогаем) 3. Поставить слайдер в шапке как здесь [url=http://consortiumptm.ru/]consortiumptm.ru/[/url] (картинки в хорошем качестве есть) 4. Изменить иконки в ...