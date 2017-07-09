Помощь в установке скачанного шаблона на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Скачал шаблон на WP но не получается его установить, тема встает, но при настройке на загрузке плагинов сайт рушится, а надо чтобы было 1 в 1 как в демке, ссылку скину в лс

WordPress
6 лет назад
zhukstreet
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад