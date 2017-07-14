Небольшие доработки на сайте

Добрый день. Необходимо выполнить подключение и настройку API курьерской службы Грастин (1C:Предприятия) с облачной CRM Leadvertex.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
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