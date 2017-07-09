HTML 5 Video Player

добрий день

нужен HTML 5 видео плеер с функциями дивиара.

иесть сервер https://flussonic.com/ которий поддерживает все ниже изложенние функции, сервер 4.3.17(не последная версия)

что должен делать плеер

1. показивать лаив канал(иесть функционал в стрим сервере)

2. перемативать на конкретний период времени(иесть функционал в стрим сервере,)

3. при указивании началного времени и окончательного надо будет скачивать фаил (очень лёгкий функционал которий поддерживает сам стрим сервери при попитке обрашении через веб страницу например: http://server.com/download.php?start=6:00&end=7:00 начинается скачивание файла)

всё ети функции очень чотко и грамотно опсиани в документации стрим сервера https://flussonic.com/doc

плеер можно брать как опен сорси так крякнутую комерческую версию, всё равно главное чтобы функционал работал.

зачем нужен плеер? мы будем его интегрировать и исползовать в нашем цмс которий написан под конкретные нужди, на PHP, исходя из етого даний плеер дольжен исплзовать следуюшие технологии PHP, HTML, Javascript, CSS чтобы потом у нас не возникли проблеми с исползованием на PHP движке.

демо к стриминг серверу и его администрированию я предоставлю во время проекта.

цена 30-40 у.е.