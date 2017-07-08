Калькулятор на сайт

ссылка на подобный калькулятор www.liaren.ru/calc .

>Вообщем нужен калькулятор с возможностью настройки цен. Цена разница в зависимости от из какой коллекции цвет камня , профиля кромки и т.д.

Меня интересует только HANEX.

с функцией админки (к примеру возможность вносить изменения цены на товар, или процент повысить на выполнение услуги итд)

можно что-то добавить, если это на Ваш взгляд будет плюсом в работе.

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