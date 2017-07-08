Нужно извлечь категории и все суб категории что принадлежат к сайту

что не обходимо: с сайта www.tradebit.com извлесь категории и все что связано к этим категориям тоесть к примеру:

eBooks - суб категория - суб суб категория и тд что связано с eBooks

нужна именно база категорий этого сайта чтобы я смогла потом установить эти категории у себя на сайте

и скинуть мне файлом можно любым файлом главное чтобы база была

от вас сроки и цена