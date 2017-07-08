Скопировать сайт, его функционал и структуру

$1500
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок167 просмотров
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https://zrcoin.io/  - необходимо скопировать фукционал и структуру сайта. Сайт обладает кабинетом - в нем самый нужный функционал по выводу и зачислению средств на кошелек, так же по парсингу текущих курсов с других сайтов, настройка системы реферальности, оповещения по почте ( mail цепочки), блог, новостная лента, мультиязычность,. Данные должны быть защищены, ставим sll сертификат.  По дизайну видоизменить немного.

6 лет назад
mixfightpride
Артур 
31 годМолдова
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад
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