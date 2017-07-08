Подмена значений на сайте, выдаваемых javascript

Нужен плагин (расширение, скрипт для tampermonkey) для хрома, который подменял бы значения на сайте, которые выдаёт javascript, по заданным сценариям (до 6 штук), и, при этом обязательно не меняя фунциональности сайта (только значения (так, например, поступает расширение FoxReplace (меняет значения, но кликабельность надписи пропадает))).

Обязательные требования:

Расширение для chrome/скрипт для tampermonkey

Подмена значений по заданным сценариям, которые можно будет задавать в теле скрипта, или через интерфейс

Сохранение полной функциональности сайта

Невидимость работы для пользователя.