Написать скрипт для синхронизации цен в магазинах

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки530 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеются 2 магазина, один на базе eBay, второй на базе Shopify. Необходимо автоматически синхронизировать цены в магазине Shopify с ценами на eBay с определенной периодичностью. 

3 года назад
dollparts
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Нужно извлечь категории и все суб категории что принадлежат к сайту

    что не обходимо: с сайта www.tradebit.com извлесь категории и все что связано к этим категориям тоесть к примеру: eBooks - суб категория - суб суб категория и тд что связано с eBooks нужна именно база категорий этого сайта ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подмена значений на сайте, выдаваемых javascript

    Нужен плагин (расширение, скрипт для tampermonkey) для хрома, который подменял бы значения на сайте, которые выдаёт javascript, по заданным сценариям (до 6 штук), и, при этом обязательно не меняя фунциональности сайта (только значения (так, например, ...

    Javascript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Калькулятор на сайт

    ссылка на подобный калькулятор [url=http://www.liaren.ru/calc]www.liaren.ru/calc[/url] .   &gt;Вообщем нужен калькулятор с возможностью настройки цен. Цена разница в зависимости от из какой коллекции цвет камня , профиля кромки  и т.д.   Меня интересует только HANEX.   с функцией админки (к примеру возможность вносить изменения ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скопировать сайт, его функционал и структуру

    $1500

    https://zrcoin.io/  - необходимо скопировать фукционал и структуру сайта. Сайт обладает кабинетом - в нем самый нужный функционал по выводу и зачислению средств на кошелек, так же по парсингу текущих курсов с других сайтов, настройка системы ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить плагин WP на сайте

    Коллеги, Добрый вечер!  Есть плагин на сайте Wordpress, работает корректно, есть проблемы с обновлением. Должно работать AJAX обновление на странице, без ее перезагрузки. Сейчас работает только с помощью meta refresh.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Cкpипт Гeoтaргетингa для сaйтa

    Hужeн cкрипт котoрый будeт опредeлять cтрану пользовaтeля и покaзывать eму нa странице нужныe части тeкcтa co ccылками в зaвиcимоcти от ГEО. Пpимеp: Юзep кликaет на сcылку  – http://primer.ru/index.php Если из России, то видит в контексте текста – Продукт для ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптировать веб-сайт

    Здравствуйте, нужно немного адаптировать сайт - сделать, возможно, некоторые изменения или дать рекомендации по нему. Более подробно расскажу в переписке.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Cоздание лeндингa

    Нeoбхoдимо cоздaть сайт-oднострaничник для pазмещeния инфopмaции об уcлугaх по ремонту Aйфонoв. Домeн cайта gadgetszona.ru. Tребуeтcя пoмощь в выбоpе cms. Пpи создaнии сaйта, прoшу  бpaть в примep сайт iphone-doctor.ru. Нeoбxoдимо нaпиcaние кoнтeнтa. Контaктныe данные , информaцию ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Мобильный прилипающий блок

    Нужен код что бы выводить залипающий внизу экрана блок с возможностью закрыть чтобы втыкать в него код РСЯ. пример на мобильном: [url=http://puziko.online/beremennost/info/poterya-vesa.html]http://puziko.online/beremennost/info/poterya-vesa.html[/url] код буду выводить для мобильников по средствам WP плагина. только для вертикальных мобильных куки добавить, чтоб ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад