Учет заявок

Имеются 2 магазина, один на базе eBay, второй на базе Shopify. Необходимо автоматически синхронизировать цены в магазине Shopify с ценами на eBay с определенной периодичностью.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка веб приложения для учета заявок. Основной функционал:
- автозаполнение полей
- загрузка файлов drag & drop
- редактирование таблицы двойным кликом
- просмотр заявок в модальных окнах
- отправка email в модальных окнах
- фильтра и поиск
От исполнителя: срок, цена и фреймворк на котором будет исполняться проект (frontend/backend)
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