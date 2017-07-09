Копия лендинга с доработкой

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок178 просмотров
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Нужно скопировать лендинг.

http://sm-remont.ru

Далее:  

1. удалить все формы заказа 

2. на их месте поставить кнопку, чтобы при нажатии на нее высвечивался номер телефона

3. поставить цель на открытие этой кнопки, чтобы в яндекс метрике считалось количество нажатий на кнопку

Если пункт3 нельзя реализовать, посоветуйте другое решение  

6 лет назад
guest_14995174698857
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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