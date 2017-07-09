Помощь программиста

Имеются 2 магазина, один на базе eBay, второй на базе Shopify. Необходимо автоматически синхронизировать цены в магазине Shopify с ценами на eBay с определенной периодичностью.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист для написания легкого бота\скрипта для сайта розыгрышей, вкратце нужно в конце розыгрыша перебить последнюю ставку.
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