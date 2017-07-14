ruslan1192

Руслан ruslan1192

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Web Developer

Привет!

Занимаюсь разработкой сайтов с нуля более 3-х лет. Работал с такими cms WordPress, joomla, OpenCart. Делал все на чистых шаблонах, без сторонних тем. 

Стек технологий

  • HTML5, CSS3,SCSS,SASS,LESS;
  • Адаптивна(responsive);
  • js;
  • Bootstrep 3/4;
  • jQuery;
  • WordPress;
  • joomla 3;
  • OpenCart;
  • PHP;
  • Gulp;
  • Git;
  • React JS изучаю
  • SPA
  • UI, BLL
  • Опыт работы с Vue.js
  • Графические редакторы: Adobe PhotoShop, Figma, AvoCode, Adobe XD;

Отзывы заказчиков

web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Небольшие доработки на сайте
Руслан прекрасно справился с поставленной задачей. Проект выполнил в срок, всегда во время отвечал на все мои вопросы - без задержек. При возможности обращусь к нему снова.
Владислав был моим первым заказчиком. Четко поставлена задача. Всегда вовремя отвечал на мои вопросы. С оплатой не было проблем! Рекомендую!
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