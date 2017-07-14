ruslan1192

Web Developer
Привет!
Занимаюсь разработкой сайтов с нуля более 3-х лет. Работал с такими cms WordPress, joomla, OpenCart. Делал все на чистых шаблонах, без сторонних тем.
Стек технологий
- HTML5, CSS3,SCSS,SASS,LESS;
- Адаптивна(responsive);
- js;
- Bootstrep 3/4;
- jQuery;
- WordPress;
- joomla 3;
- OpenCart;
- PHP;
- Gulp;
- Git;
- React JS изучаю
- SPA
- UI, BLL
- Опыт работы с Vue.js
- Графические редакторы: Adobe PhotoShop, Figma, AvoCode, Adobe XD;
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Руслан прекрасно справился с поставленной задачей. Проект выполнил в срок, всегда во время отвечал на все мои вопросы - без задержек. При возможности обращусь к нему снова.
Ответный отзыв
Владислав был моим первым заказчиком. Четко поставлена задача. Всегда вовремя отвечал на мои вопросы. С оплатой не было проблем! Рекомендую!