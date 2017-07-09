Генерация случайного контента PHP

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок159 просмотров
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Добрый день. Нужен скрипт по генерации контента, на выходе чтобы получалась уникальная страница пусть и не человечески читаемая. Главное чтобы для поисковых роботов она была уникальна. Что должно быть обязательно в плане генерации: 1) генерация числа N элементов верстки, разное кол-во div, span, a, img. 2) генерация свойства style в элементах div, span. 3) Генерация контента в div, span. 4) генерация images размер, название файла alt, название файла, цвет, шумы типа капчи 5) генерация ссылок на внутренние ресурсы 6) генерация названия ссылок и гипертекста элемента /a> 7) по верстке документы должен быть максимально валидный 8) бонус. Генерация CSS. Пишите в заявке сроки, цена, когда сможете начать и порядок оплаты.

PHP
6 лет назад
easycode
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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