Установить панель котировок

Веб-программированиеЗавершен3 заявки233 просмотра
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Добрый день. Хочу спарсить панель котировок с этого сайта: https://rns.online/ на свой сайт http://investprofit.info/. Как должно примерно быть, показано на скрине. Если это возможно, какая цена вопроса? Могу оплатить Яндекс.Деньгами (Вебмани нет).

6 лет назад
shvalbe
44 годаГермания
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
pby
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Сергей отлично справился как с основным заданием, так и с его оптимизацией для сайта. Рекомендую - были люди, которые соглашались браться только за цену в пять раз выше той, за которую сделал Сергей.
Четкая постановка задачи с детальным объяснением требуемых ньюансов, своевременная оплата. Рекомендую.