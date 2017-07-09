Вставить 3д модель формата obj на сайт с помощью WebGl

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка172 просмотра
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Необходимо показать мне как вставлять 3д модели формата obj на сайт с помощью WebGl. Либо сделать это самому и объяснить мне. Скайп zzzartemkazzz

6 лет назад
marchugans88
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад