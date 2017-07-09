Переработать модуль для Opencart

Здравствуйте, нужно немного переработать имеющийся модуль "Изображения опций PRO" под нужды конкретного магазина. По умолчанию он работает только на страницах товаров. На сайте же всего два товара, которые выводятся на главной странице (тоже через небольшой модуль, сделанный на основе стандартной страницы товара). Функция его такова: изображения привязываются к конкретным опциям и меняются при переключении этих опций. Версия опенкарта - 2.1.0.2