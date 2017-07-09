Переработать модуль для Opencart

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка134 просмотра
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Здравствуйте, нужно немного переработать имеющийся модуль "Изображения опций PRO" под нужды конкретного магазина. По умолчанию он работает только на страницах товаров. На сайте же всего два товара, которые выводятся на главной странице (тоже через небольшой модуль, сделанный на основе стандартной страницы товара). Функция его такова: изображения привязываются к конкретным опциям и меняются при переключении этих опций. Версия опенкарта - 2.1.0.2

OpenCart
6 лет назад
rustvalve
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад