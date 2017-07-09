Добрый день. Необходимо выполнить подключение и настройку API курьерской службы Грастин (1C:Предприятия) с облачной CRM Leadvertex.
Оптимизировать работу, создать дочернюю тему, обновление wordpress т.д
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Наша компания ищет специалиста, который за приемлемую цену, и в адекватные сроки выполнит следующие работы 1) создание дочерней темы, обновление Wordpress 2) оптимизировать работу по показателям Google Page Speed не менее 90 3) перевести сайт на https + покупка сертификата. Нужны специалисты с которыми возможно будет сотрудничать на долгосрочной основе, возможно заключение договора.
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