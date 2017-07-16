PHP Сделать простой синонимайзер

$11
Веб-программированиеЗавершен3 заявки200 просмотров
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Синонимайзер, который на входе получает текст HTML, на выходе синонимизированный текст. 

Скрипт должен иметь возможность задать один из 3-ех уровней синонимизации - лояльный, средний, прогрессивный.

PHP
6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Отличная работа! Рекомендую Сергея! Прекрасно разбирается в PHP, учел все мои пожелания.
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