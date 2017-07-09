Доделать лэндинг HTML

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок185 просмотров
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Привет! 

Нужно довести до ума сайт sardonyx.pro/ 

1. На телефоне все криво, нужно выровнять все. 

2. Чуть увеличить шрифты и сделать их читаемыми (заголовки не трогаем) 

3. Поставить слайдер в шапке как здесь consortiumptm.ru/ (картинки в хорошем качестве есть) 

4. Изменить иконки в разделе "НАШИ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОД К СОТРУДНИЧЕСТВУ" чтобы подходили по смыслу 

5. Сделать русскую и английскую версию сайта и вывести eng | рус как здесь consortiumptm.ru/ (перевод есть) 

6. Некоторые картинки весят на сайте 11 мб, соответственно оптимизировать 

Пишем цену сроки. 

HTML
6 лет назад
Evgen-
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад