Доделать лэндинг HTML

Привет!

Нужно довести до ума сайт sardonyx.pro/

1. На телефоне все криво, нужно выровнять все.

2. Чуть увеличить шрифты и сделать их читаемыми (заголовки не трогаем)

3. Поставить слайдер в шапке как здесь consortiumptm.ru/ (картинки в хорошем качестве есть)

4. Изменить иконки в разделе "НАШИ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОД К СОТРУДНИЧЕСТВУ" чтобы подходили по смыслу

5. Сделать русскую и английскую версию сайта и вывести eng | рус как здесь consortiumptm.ru/ (перевод есть)

6. Некоторые картинки весят на сайте 11 мб, соответственно оптимизировать

Пишем цену сроки.