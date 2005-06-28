Скин для форума + флеш банер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок839 просмотров

Нужно сделать скин к форуму и флеш баннер 468x60 для сайта http://www.talkholdem.com

20 лет назад
spin
Иван 
48 лет
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

trialman
Гость 
125 лет
20 лет в сервисе
Был
20 лет назад
20 лет назад
$1
3 дня
Взял проект и пропал с концами... сколько до него не стучался ни ответа ни привета....

Заявки фрилансеров

trialman
Гость 
125 лет
20 лет в сервисе
Был
20 лет назад
20 лет назад

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