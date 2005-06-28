Требуется разработать скрипт-crawler, который будет сканировать сайт с каталогом фирм и загружать всю информацию в базу данных. Проект подойдет для программистов, желающих улучшить навыки работы с PHP и MySQL. Оплата небольшая, но гарантируется положительный отзыв после успешного выполнения задания.