Требуется группа разработчиков из Белоруссии для работы на постоянной основе. Необходимы знания .NET, ASP, PHP, JAVA, PERL/CGI, C/C++, VB и навыки в дизайне и графике. Обязательное требование - свободное владение английским языком (письменный). Опыт работы от 3 лет.
Скин для форума + флеш банер
Нужно сделать скин к форуму и флеш баннер 468x60 для сайта http://www.talkholdem.com
Выбранный исполнитель
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