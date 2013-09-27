Необходимо разработать буклет формата Евро (прикрепляю требования к буклету).

Фирменный стиль, примеры прошлых листовок - всё это есть, возможно что-то оставить или разработать новое.

Суть буклета:

В ТЦ есть отдельная интерактивная зона, где располагаемся мы. Кроме нас, там также есть еще две компании.

Эта зона расположена "на отшибе", в нее трудно попасть и мы хотим стимулировать траффик раздачей буклетов и листовок в этом торговом центре.

Нам нужна базовая версия буклета, в которой бы:

1. Содержалась общая информация о зоне (типа - приходите, тут круто)

2. Содержалась информация о каждом партнере

3. было место, куда можно было бы вписывать какие-то спецакции и мероприятия, когда это понадобится (сам их буду добавлять).

То есть делаем буклет совместно с двумя другими компаниями.

Буклет нужно делать как минимум в два захода:

1 - сырой набросок, что бы показать расположение блоков, для возможного добавления текстовой информации (то есть набросок)

2 - финишный вариант

От исполнителя: соблюдения требований типографии, разбираться в верстке (всё должно быть выровнено и т.д.), ответственность.

Оплата только WMR.

Делать только в Корале! Ни фотошопа и иллюстратора.

Пишите цену и сроки.

Более подробное ТЗ исполнителю.