Дизайн листовки на основе старой

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт11 заявок224 просмотра

Необходимо сделать:

• Листовку №1

• Листовку №2 (отличается от №1 только контактными данными, она для другого города)

• 2 газетных модуля разных размеров (полностью повторяют дизайн и информацию с Листовки№1)

• 3 газетных модуля разных размеров (полностью повторяют дизайн и информацию с Листовки№2)

Есть все старые материалы в psd, в них остается единый стиль, необходимо изменить только акцию.

Подробное тз прикладываю.

Бюджет: 1500р.

Сроки: завтра нужно отдать макеты в типографии - необходимо приступить сразу.

12 лет назад
kosenkoandrew
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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