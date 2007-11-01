Дизайн обложки книги

Нужна красочная обложка для книги о М. Лермонтове. Формат книги 70х90/16. В см размер книги 17х22 см.

Содержание книги: детали биографии поэта, лучшие его стихи, воспоминания, иллюстрации (фото, графика, картины) мест, связанных с пребыванием Лермонтова, портреты его друзей и современников, картины Лермонтова.

Название книги - "Погибших лет святые звуки" Тема книги - "Пророк нашего времени". объем книги 264 стр. На последней странице обложки помещен небольшой текст, так что все внимание надо сконцентрировать на лицевой сторне книги.

Если нужны какие-то старые гравюры или портреты или пейзажи, могу прислать