Дизайн обложки книги

$100
Верстка полиграфииЗакрыт31 заявка395 просмотров
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Нужна красочная обложка для книги о М. Лермонтове. Формат книги 70х90/16. В см размер книги 17х22 см.

Содержание книги: детали биографии поэта, лучшие его стихи, воспоминания, иллюстрации (фото, графика, картины) мест, связанных с пребыванием Лермонтова, портреты его друзей и современников, картины Лермонтова.

Название книги - "Погибших лет святые звуки" Тема книги - "Пророк нашего времени". объем книги 264 стр. На последней странице обложки помещен небольшой текст, так что все внимание надо сконцентрировать на лицевой сторне книги.

Если нужны какие-то старые гравюры или портреты или пейзажи, могу прислать

16 лет назад
sergey_21
Сергей 
72 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
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